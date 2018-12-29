Самарские таможенники пресекли незаконную попытку вывоза старинного креста

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28 декабря 2018 года в Самарскую таможню поступили результаты таможенной экспертизы Экспертно-криминалистической службы по предмету религиозного культа, который в ноябре этого года был выявлен на таможенном посту Аэропорт Самара у одного из пассажиров при попытке незаконного вывоза через таможенную границу Евразийского экономического союза. В результатетаможенного контроля в сопровождаемом багаже физического лица был обнаружен старинный крест, который пытались вывезти в Израиль. По словам пассажира, перевозившего крест, данный предмет – это семейная реликвия, и о том, что существуют правила вывоза культурных ценностей, пассажир не знал.Выявленный самарскими таможенниками крест был оправлен на экспертизу, которая сделала заключение, что представленный образец относится к категории культурных ценностей как художественно оформленный предмет отправления религиозного культа, созданный более 50 лет назад. Крест киотный старообрядческий, металлический, 36 сантиметров в длину, покрыт эмалью трех цветов, на обороте имеется церковно-славянский текст.Для того чтобы вывезти данный крест необходимо было действовать согласно правилам перемещения культурных ценностей.Порядок вывоза регламентирован Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 №30 «О мерах нетарифного регулирования». Этим же Решением утвержден Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на вывоз.Культурные ценности подлежат обязательному письменному декларированию. Вывоз физическими лицами культурных ценностей в качестве товаров для личного пользования осуществляется при наличии заключения выдаваемого Министерством культуры России, а для юридических лиц вывоз осуществляется при наличии лицензии Минпромторга России, оформленной в соответствии сдействующим законодательством.Жителям Самарской области для перемещении культурных ценностей следует обращаться в Министерство культуры Российской Федерации по Приволжскому Федеральному округу, передает пресс-служба Самарской таможни.Фото: пресс-служба Самарской таможни