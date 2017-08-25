Самарские таможенники изъяли контрафактную продукцию из Кыргызстана

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При проведении проверочных мероприятий среди товаров народного потребления были выявлены и товары с признаками контрафактности. В ходе таможенного досмотра было установлено, что на данном транспортном средстве осуществлялась перевозка товаров известных брендов, таких как «Adidas», «Nike», «Reebok», «Puma», «Armani», «Dolce& Gabbana», «Philippe Klein», «Gucci».Общее количество товаров с признаками контрафактности, которые изъяты самарскими таможенниками и теперь не попадут на внутренний рынок страны, составило более 3500 единиц, сообщает пресс-служба Самарской таможни.Фото: пресс-служба Самарской таможни