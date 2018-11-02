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Самарские полицейские задержали подозреваемого в разбойных нападениях на школьниц

2 ноября 2018 09:56
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Два инцидента с разницей в несколько дней произошли на улице Ташкентская.
Сотрудники полиции напоминают родителям, что необходимо проводить профилактические беседы с ребенком о мерах безопасности при использовании сотовых телефонов в общественных местах, объяснять, что, если в отношении него совершены противоправные действия, то скрывать это событие не стоит. Кроме того, в ходе разговора с несовершеннолетним следует озвучить ряд советов о том, как не стать жертвой преступления. Злоумышленники, выбирая себе в качестве жертвы несовершеннолетнего, предполагают, что испуганный и растерянный ребенок не окажет сопротивления и после совершенного нападения не сможет быстро сориентироваться, сообщить об этом родителям и запомнить приметы обидчика.

Так, своевременное обращение несовершеннолетних к родителям, а их, в свою очередь, в полицию поспособствовало раскрытию разбойных нападений на школьниц в Кировском районе Самары. Два инцидента с разницей в несколько дней произошли на улице Ташкентская. 

В первом случае нападению подверглась пятиклассница. Из собранных полицейскими материалов следовало, что около 17:00 школьница проходила мимо одного из жилых домов. Неожиданно к ней подошел мужчина и под угрозой предмета, похожего на нож, потребовал отдать ему сотовый телефон. Девочка выполнила требование злоумышленника.

Другой инцидент произошел на территории, расположенной неподалеку от предыдущего места преступления. В этот раз неизвестный напал на ребенка в подъезде дома. Злоумышленник зашел вместе с семиклассницей в подъезд, после чего потребовал отдать ценности. Но девочка закричала. Мужчина испугался и выбежал из подъезда.

В обоих случаях при общении с подростками полицейские выяснили приметы нападавшего, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, отработали места возможного сбыта похищенного.

В результате оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался безработный мужчина 1985 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и вымогательство.

В результате оперативных мероприятий мужчина был задержан.

Подозреваемый признался в содеянном. Мужчина рассказал, что похищенный сотовый телефон выкинул, так как он был заблокирован.

В настоящее время в обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье «Разбой». Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Полицейские обращаются к родителям: напомните ребенку, что нужно делать, если у него пытаются похитить телефон (или другие вещи). Самое главное - не паниковать. Необходимо привлечь к себе внимание окружающих, прохожих. Кроме того:

- следует стараться избегать безлюдных, плохо освещенных мест, не ходить по возможности в вечернее время одному;

- всегда предупреждать родственников о своем местонахождении и времени возвращения домой;

- находясь в общественном месте, использовать мобильный телефон по мере необходимости, по целевому назначению, как средство связи;

- постараться наибольшее количество времени идти по улицам в компании;

- при наличии малейшего подозрения не стесняться заходить в ближайшие магазины, любые людные места, немедленно обращаться за помощью к взрослым.

Если нападение все же произошло, необходимо запомнить важные детали: внешность злоумышленника, его возраст, рост, черты лица, цвет волос, одежду, отличительные приметы. Эти данные необходимо сообщить в полицию, позвонив по телефону: 020 (или 102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 


Фото:    пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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