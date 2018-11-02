Самарские полицейские задержали подозреваемого в разбойных нападениях на школьниц
2 ноября 2018 09:56
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Так, своевременное обращение несовершеннолетних к родителям, а их, в свою очередь, в полицию поспособствовало раскрытию разбойных нападений на школьниц в Кировском районе Самары. Два инцидента с разницей в несколько дней произошли на улице Ташкентская.
В первом случае нападению подверглась пятиклассница. Из собранных полицейскими материалов следовало, что около 17:00 школьница проходила мимо одного из жилых домов. Неожиданно к ней подошел мужчина и под угрозой предмета, похожего на нож, потребовал отдать ему сотовый телефон. Девочка выполнила требование злоумышленника.
Другой инцидент произошел на территории, расположенной неподалеку от предыдущего места преступления. В этот раз неизвестный напал на ребенка в подъезде дома. Злоумышленник зашел вместе с семиклассницей в подъезд, после чего потребовал отдать ценности. Но девочка закричала. Мужчина испугался и выбежал из подъезда.
В обоих случаях при общении с подростками полицейские выяснили приметы нападавшего, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, отработали места возможного сбыта похищенного.
В результате оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался безработный мужчина 1985 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и вымогательство.
В результате оперативных мероприятий мужчина был задержан.
Подозреваемый признался в содеянном. Мужчина рассказал, что похищенный сотовый телефон выкинул, так как он был заблокирован.
В настоящее время в обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье «Разбой». Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
Полицейские обращаются к родителям: напомните ребенку, что нужно делать, если у него пытаются похитить телефон (или другие вещи). Самое главное - не паниковать. Необходимо привлечь к себе внимание окружающих, прохожих. Кроме того:
- следует стараться избегать безлюдных, плохо освещенных мест, не ходить по возможности в вечернее время одному;
- всегда предупреждать родственников о своем местонахождении и времени возвращения домой;
- находясь в общественном месте, использовать мобильный телефон по мере необходимости, по целевому назначению, как средство связи;
- постараться наибольшее количество времени идти по улицам в компании;
- при наличии малейшего подозрения не стесняться заходить в ближайшие магазины, любые людные места, немедленно обращаться за помощью к взрослым.
Если нападение все же произошло, необходимо запомнить важные детали: внешность злоумышленника, его возраст, рост, черты лица, цвет волос, одежду, отличительные приметы. Эти данные необходимо сообщить в полицию, позвонив по телефону: 020 (или 102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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