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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Самарские полицейские уничтожили более 3 500 единиц оружия

28 ноября 2017 10:40
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Самарские полицейские уничтожили более 3 500 единиц оружия Перед уничтожением все оружие было приведено в негодное состояние.
Перед уничтожением все оружие было приведено в негодное состояние.

На одном из промышленных предприятий Самары сотрудниками Главного управления МВД России по Самарской области утилизирована  партия добровольно сданного, найденного и изъятого оружия. Это охотничье гладкоствольное и нарезное оружие, газовое оружие и оружие ограниченного поражения, так называемое - травматическое оружие. Перед уничтожением все оружие было приведено в негодное состояние для произведения выстрела путем его механической деформации. Утилизация проходила в печи методом переплавки. Таким способом было утилизировано более 3 500 единиц оружия. Данные мероприятия проводятся на плановой основе и будут продолжены в дальнейшем, сообщает облМВД.

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Комментарии



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