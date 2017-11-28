Самарские полицейские уничтожили более 3 500 единиц оружия

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На одном из промышленных предприятий Самары сотрудниками Главного управления МВД России по Самарской области утилизирована партия добровольно сданного, найденного и изъятого оружия. Это охотничье гладкоствольное и нарезное оружие, газовое оружие и оружие ограниченного поражения, так называемое - травматическое оружие. Перед уничтожением все оружие было приведено в негодное состояние для произведения выстрела путем его механической деформации. Утилизация проходила в печи методом переплавки. Таким способом было утилизировано более 3 500 единиц оружия. Данные мероприятия проводятся на плановой основе и будут продолжены в дальнейшем, сообщает облМВД.