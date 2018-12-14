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Самарские полицейские совместно с коллегами из Москвы задержали самарца, вымогавший деньги у известных артистов

14 декабря 2018 20:28
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Ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина задержан в Самаре по месту жительства.
"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской и Самарской областей задержан подозреваемый в мошенничестве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что в полицию обратилась помощница одного известного музыкального продюсера и рассказала о том, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил ложную информацию о готовящемся поджоге автомобиля ее работодателя. За неисполнение якобы поступившего ему заказа о поджоге, злоумышленник потребовал 50 тысяч рублей", - рассказала Ирина Волк.

По данному факту Следственным управлением УМВД России по г.о. Красногорск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 159 УК РФ.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в городе Самаре по месту жительства задержан ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина 1982 года рождения. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавила официальный представитель ведомства.

Проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов его противоправной деятельности, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 
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Комментарии



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14 декабря 2018  20:28
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