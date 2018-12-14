Самарские полицейские совместно с коллегами из Москвы задержали самарца, вымогавшего деньги у известных артистов

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"Установлено, что в полицию обратилась помощница одного известного музыкального продюсера и рассказала о том, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил ложную информацию о готовящемся поджоге автомобиля ее работодателя. За неисполнение якобы поступившего ему заказа о поджоге, злоумышленник потребовал 50 тысяч рублей", - рассказала Ирина Волк.По данному факту Следственным управлением УМВД России по г.о. Красногорск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 159 УК РФ."В результате оперативно-розыскных мероприятий в городе Самаре по месту жительства задержан ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина 1982 года рождения. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавила официальный представитель ведомства.Проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов его противоправной деятельности, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.