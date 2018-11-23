Самарские полицейские пресекли деятельность подпольного цеха по производству и реализации контрафактной «незамерзайки»

125

Сотрудники полиции проверили данную информацию, которая нашла свое подтверждение. В ходе оперативных мероприятий стражами правопорядка были установлены адреса нежилых помещений, расположенных в Самаре на улицах Неверова, Малоярославской и Карьерной, где злоумышленник не только производил контрафактную «незамерзайку», но и осуществлял ее хранение и реализацию.Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР «Омега» регионального управления Росгвардии изъяли оборудование для производства, а также 14 173 пятилитровых бутылок с жидкостью.Образцы «незамерзайки» были направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Экспертиза показала, что в составе изъятой жидкости содержится метиловый спирт, который запрещен для ее производства и является ядом, опасным для жизни и здоровья потребителей.В настоящее время в отношении подозреваемого Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В настоящее время стражи порядка устанавливают места сбыта суррогата и выявляют причастных к его изготовлению и реализации. Ведется следствие, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области