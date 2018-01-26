Самарские полицейские нашли мать новорожденного мальчика, брошенного на улице Ставропольской

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Напомним, младенца нашли возле одного из домов по улице Ставропольской, завернутого в черный полиэтиленовый пакет. Ребенок был госпитализирован, но спасти его жизнь медикам не удалось. Следственным Управлением Следственного Комитета России по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».На протяжении двух недель полицейские вели поиски матери мальчика. Было опрошено более сотни человек – возможных свидетелей произошедшего, отсмотрены камеры видеонаблюдения «Безопасный город», проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий. В итоге полицейские установили личность женщины. Ею оказалась жительница города Самары 1986 года рождения, проживающая рядом с местом, где был обнаружен ребенок. У женщины есть еще двое несовершеннолетних детей, ранее подозреваемая в поле зрения правоохранительных органов не попадала.Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.