Самарские полицейские изъяли 116 литров алкоголя на пр. Карла Маркса

134

Сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителями общественного движения «Народный контроль» проведена проверка деятельности магазина, расположенного на проспекте Карла Маркса в Промышленном районе областного центра.В ходе проверки установлен факт реализации алкогольной продукции продавцом без лицензии и в отсутствие государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. За совершение правонарушений в отношении виновного лица составлены протоколы об административных правонарушениях. Находящаяся в обороте алкогольная продукция объемом 116 литров стоимостью более 40 000 рублей изъята из незаконного оборота.Виновника ожидает административный штраф в размере от 2 500 до 4 500 рублей, сообщает облМВД.Фото pixabay.com.