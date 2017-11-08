Самарская таможня выявила почти 250 килограммов санкционных шампиньонов

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В одном из складских помещений плодово-овощной базы города Самары обнаружено 83 ящика с шампиньонами, на которых были приклееныподдельные этикетки. Поверх настоящих бирок, на которых страной происхождения значилась Польша, были приклеены другие, где странойпроисхождения товара была указана уже Сербия.Свежие грибы из Республики Польши входят в список сельскохозяйственной продукции, подпадающей под отдельные специальные экономические меры. Органами Россельхознадзора был составлен акт о факте изъятия запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию продуктов.Санкционный товар был уничтожен механическим способом на Дубово-Уметском ветсанутильзаводе, сообщает пресс-служба Самарской таможни.