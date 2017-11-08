Самарская таможня выявила почти 250 килограммов санкционных шампиньонов
8 ноября 2017 16:36
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В одном из складских помещений плодово-овощной базы города Самары обнаружено 83 ящика с шампиньонами, на которых были приклеены
поддельные этикетки. Поверх настоящих бирок, на которых страной происхождения значилась Польша, были приклеены другие, где страной
происхождения товара была указана уже Сербия.
Свежие грибы из Республики Польши входят в список сельскохозяйственной продукции, подпадающей под отдельные специальные экономические меры. Органами Россельхознадзора был составлен акт о факте изъятия запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию продуктов.
Санкционный товар был уничтожен механическим способом на Дубово-Уметском ветсанутильзаводе, сообщает пресс-служба Самарской таможни.
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