Самарская медсестра задержана за посредничество во взяточничестве
16 января 2019 16:51
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При проверке полученной информации правоохранители задержали подозреваемую – медсестру городской поликлиники в момент получения денежных средств в размере 250 000 рублей. Деньги были переданы в офисном центре, находящемся в Ленинском районе Самары и предназначались за оказание помощи в получении официального медицинского документа, подтверждающего факт наличия у жительницы областной столицы группы инвалидности без законных на то оснований.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Подозреваемая задержана, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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