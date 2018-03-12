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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Самарец задержан в момент передачи взятки должностному лицу. Видео

12 марта 2018 15:09
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В момент передачи части денежных средств в размере 200 тысяч рублей злоумышленника задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД Самары.
Как следует из материалов уголовного дела, житель Самары 1983 года рождения предложил руководителю одного из отделов полиции Управления МВД России  Самары  400 тысяч рублей за не привлечение к уголовной ответственности по факту мошенничества в особо крупном размере.

 По данным полицейских, в прошлом мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

1 марта 2018 года в момент передачи части денежных средств в размере 200 тысяч рублей злоумышленника задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД Самары.

По материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Подозреваемый находится под домашним арестом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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Комментарии



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