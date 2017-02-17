Самарец за взятку в 170 тысяч рублей обещал поспособствовать в получении гражданства РФ жителю соседней Республики
17 февраля 2017 14:54
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По версии следствия, 10 февраля 2017 года подозреваемый получил от гражданина 170 тысяч рублей за способствование в получении гражданства РФ жителю соседней Республики.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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