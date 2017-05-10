Самарец за посредничество во взяточничестве предстанет перед судом

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По версии следствия, в июле 2016 года он получил от гражданина в качестве незаконного вознаграждения за оформление права собственности земельного участка, расположенного в Красноглинском районе, часть требуемой взятки на общую сумму 2 миллиона 500 тысяч рублей, состоящей из 115 тысяч рублей и муляжа денег, общим номиналом 1 миллион 635 тысяч рублей, для дальнейшего предложения посредничества в передаче взятки руководителю Департамента строительства и архитектуры городского округа Самары.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Ленинского района города Самары для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото srb62.ru