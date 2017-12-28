Самарец выплатит более миллиона рублей государству за мошенничество с социальными выплатами

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Установлено, что мужчина, входивший в 1986 году в состав летного отряда завода «Прогресс», будучи осведомленным о мерах социальной поддержки участникам ликвидации аварии со стороны государства и приняв решение о незаконном получении денежных выплат. Он обратился в Управление Пенсионного фонда в Кировском и Промышленном районах Самары с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты, как участнику ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, предоставив вместе с заявлением копию удостоверения участника ликвидации последствий аварии, не являясь таковым. На основании поданных им документов размер пенсии и ежемесячной денежной выплаты ему был определен, в том числе, исходя из статуса участника ликвидации последствий аварии.Его действиями государству причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей, в связи с чем прокурор Кировского района обратился в суд с исковым заявлением в интересах Российской Федерации о взыскании с мужчины в пользу федерального бюджета 1 173 000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного совершением преступления.Исполнение судебного решение находится на контроле прокурора района, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.