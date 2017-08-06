Самарец воспользовался "липовым" больничным листом и попал под уголовное дело

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В ходе сбора сведений участковый уполномоченный полиции выяснил, что в апреле текущего года один из сотрудников организации принес в качестве доказательства временной нетрудоспособности больничный лист. Однако в ходе изучения данного документа у специалистов возникли сомнения в его подлинности.Для проведения экспертизы сотрудники органов внутренних дел изъяли подозрительный больничный лист. Исследование показало, что изъятый документ является поддельным. По данным полиции, предъявивший фиктивный документ 25-летний работник ранее к уголовной ответственности не привлекался. По результатам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Использование заведомо подложного документа».Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков предусмотрена уголовная ответственность, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.