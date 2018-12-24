Самарец приговорен к 13 годам строго режима за 73 эпизода противоправных действий сексуального характера в отношении детей

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Привлечь мужчину к ответственности удалось благодаря кропотливой работе оперативников.Полицейским поступила информация о том, что 34-летний мужчина совершает развратные действия в отношении несовершеннолетних лиц в возрасте от 10 до 15 лет при помощи переписки в социальных сетях.Злоумышленник в социальных сетях, под видом сверстника завязывал невинные разговоры с жертвами, а в последствии переводил разговор на интимные темы и предлагал обмениваться откровенными фотографиями под угрозой того, что расскажет об этом родителям и знакомым ребенка.В ходе проведения обыска на жестком диске, установленном в компьютере злоумышленника, оперативники обнаружили электронную переписку с несовершеннолетними, а также фото и видео материалы с участием обнаженных детей.Всего было выявлено 73 эпизода преступной деятельности в отношении 48 несовершеннолетних и малолетних детей, проживающих в 30 субъектах РФ.Октябрьским районным судом Самары в отношении данного гражданина вынесен приговор - 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.