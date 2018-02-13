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Самарец подозревается в преступлении экстремистского характера

13 февраля 2018 22:51
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Мужчина разметил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на персональной интернет-странице в социальной сети материалы,
Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области по материалам УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по статье "Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»".

По версии следствия, в начале 2016 года мужчина разметил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на персональной
интернет-странице в социальной сети материалы, "направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства групп лиц по признакам национальности, расы и принадлежности к социальной группе".

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.


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