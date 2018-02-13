Самарец подозревается в преступлении экстремистского характера

224

По версии следствия, в начале 2016 года мужчина разметил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на персональнойинтернет-странице в социальной сети материалы, "направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства групп лиц по признакам национальности, расы и принадлежности к социальной группе".Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.