Самарец по чужому паспорту получил более полумиллиона рублей кредитов

319

В 2015 году он пришел в банк с копией чужого паспорта и написал заявление на выдачу потребительского кредита якобы для того, чтобы купить окна. На счет фирмы, которую возглавлял самарец, было перечислено 60154 рубля.Спустя два месяца по такой же схеме он получил более 480 тысяч рублей.Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.