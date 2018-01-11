Самарец ответит перед судом за попытку дать взятку сотруднику Самарской таможни

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Н., задержанный 21.11.2017 за нарушение административного законодательства при предъявлении пассажирской таможенной декларации сотрудникам полиции, в целях избежания административной ответственности за совершенное правонарушение, попытался дать взятку в 25 000 рублей сотруднику Самарской таможни за недокументирование совершения административного правонарушения. Однако преступный умысел Н. не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку взятка сотрудником таможни принята не была.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.