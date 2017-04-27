Самарец оштрафован за установку игровых автоматов в помещении автомойки на улице Нагорной

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Судом рассмотрено уголовное дело в отношении Сергея Иванова, обвиняемого по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны".Установлено, что Иванов в мае 2016 года приобрел игровые автоматы, которые разместил в нежилом помещении автомойки по улице Нагорной в Самаре, обеспечив посетителям-игрокам доступ к незаконным азартным играм.Суд, с учетом мнения прокурора, признал Иванова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.