Самарец обворовал две арендованные им квартиры и свою сожительницу

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Судом установлено, что Еремкин в марте 2016 года похитил бытовую технику из двух арендованных им квартир (телевизоры, холодильник, стиральную машину), которую сдал в комиссионный магазин. Общая сумма причиненного собственникам ущерба составила 172 тыс. рублей.В июле 2016 года он обманным путем завладел имуществом сожительницы (видеорегистратором, ноутбуком, золотой цепочкой и кулоном), которые сдал в комиссионный магазин, чем причинил потерпевшей ущерб в размере 35,5 тыс. рублей.Суд с учетом мнения государственного обвинителя, а также частичного возмещения ущерба потерпевшим признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также взыскал с него в счет возмещения причиненного ущерба 150 тыс. рублей.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.