Самарец обманным путем получил от знакомого 200 тысяч рублей и попал под уголовное дело за мошенничество

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Самарец обманным путем получил от знакомого 200 тысяч рублей и попал под уголовное дело за мошенничествоПо версии следствия, в январе 2018 года он, являясь знакомым гражданина, будучи осведомленным о возбуждении в отношении последнего уголовного дела и находящегося в производстве следственного управления Самарской области, из корыстных побуждений ввел гражданина в заблуждение. Он сообщил ему, что способствовал его освобождению из-под стражи и избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста, за что потребовал денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, для последующей передачи сотрудникам правоохранительных органов. 1 февраля 2018 года гражданин перевел на расчетный счет подозреваемому 200 тысяч рублей, так как был введен в заблуждение относительно обстоятельств своего освобождения из-под стражи, и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.