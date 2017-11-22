Самарец на 16 лет отправится в колонию за ножевое ранение полицейского

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Раненный сотрудник полиции в экстренном порядке был доставлен коллегами в одну из больниц города, а злоумышленник задержан сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделения "Гром" в течение четырех часов. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотики.СУ СК РФ по Самарской области в отношении задержанного были возбуждены уголовные дела по статьям 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Сегодня в Самарском областном суде состоялось оглашение приговора. 24-летний мужчина признан виновным в обоих преступлениях. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.Сотрудник полиции, несколько месяцев проходивший лечение и реабилитацию, в настоящее время приступил к выполнению служебных обязанностей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области