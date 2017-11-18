Самарец лишился свободы за сбыт героина

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Установлено, что М. незаконно приобрел у неустановленного лица героин массой не менее 0,2 грамма, который хранил при себе в бумажном свертке для дальнейшего сбыта.Позже он получил от мужчины 1000 рублей, передав ему героин.Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратура.