Самарец лишился свободы на 7 лет за убийство собутыльника
30 марта 2018 15:38
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В ходе застолья между двумя знакомыми возникла драка, в ходе которой один из них нанес другому удар ножом в грудь.
От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице.
Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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