Самарец лишился свободы на 7 лет за убийство собутыльника

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В ходе застолья между двумя знакомыми возникла драка, в ходе которой один из них нанес другому удар ножом в грудь.От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.