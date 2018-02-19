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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Самарец "кинул" покупателя иномарок на 10,6 миллионов рублей

19 февраля 2018 15:21
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В настоящее время мошенник заключен под стражу.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области по материалам УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый, находясь на территории Самары, выдавая себя за представителя ООО «Тойота Мотор», который может оказать содействие в приобретении автомобилей Toyota и Lexus со значительной скидкой, а также реализовать по системе Трейд Ин автомобили любых марок по завышенной цене, не имея при этом намерений, а также реальной возможности выполнить данные им обязательства, ввел в заблуждение гражданина относительно своей возможности предоставить ему со значительной скидкой автомобили Toyota Camry, Lexus RX, Lexus NX, Toyota LC200 и путем обмана похитил принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 10 миллионов 600 тысяч рублей, а также принадлежащие его родственникам автомобили Subaru Impreza и Mercedes Benz CLA, общей стоимостью превышающей 1 миллион рублей.

В настоящее время мошенник заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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Комментарии



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