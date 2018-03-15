Самарец год проведет на исправительных работах за обещание "снять порчу" со своего знакомого

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В суде подсудимый вину признал полностью, уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства.Установлено, что в июле 2017 года молодой человек случайно услышал разговор 21-летнего знакомого, в котором тот высказывал предположение о причине расставания с девушкой из-за «наведения порчи». Найдя его в социальной сети, он сообщил о якобы имеющейся возможности обращения к ясновидящей гадалке для «снятия порчи».Через несколько дней мошенник получил от заказчика 20 тысяч рублей, а также под предлогом проверки на «наличие порчи» заполучил его сотовый телефон, при помощи которого через приложение «Мобильный банк» похитил с банковских карт владельца аппарата 3.700 рублей.Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % из заработка осужденного.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.