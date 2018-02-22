Самарец более трех лет проведет в колонии за кражу иномарки, принадлежащей организации
22 февраля 2018 19:35
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Во время осмотра и проверки технического состояния автомобиля ему удалось похитить ключ-брелок и свидетельство о регистрации указанной иномарки.
Он отказался от предложенной аренды, а через некоторое время вернулся на парковку и похитил указанный автомобиль, чем причинил организации ущерб в особо крупном размере на сумму 1,2 млн руб.
Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Автомобиль и документы на него возвращены владельцу.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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