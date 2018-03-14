Самарец, вырвавший сотовый телефон из рук школьницы, отправится в колонию

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В ходе судебного следствия установлено, что 25-летний молодой человек 12 июня 2017 года около дома по улице Ново-Вокзальной вырвал из рук 14-летней девушки сотовый телефон стоимостью свыше 5 тыс. рублей и скрылся.В суде подсудимый вину признал полностью.Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание (с учетом наличия в его действиях рецидива преступлений) в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.