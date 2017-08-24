Самарец, ограбивший девушку на улице, может быть причастен к еще одному аналогичному преступлению

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Заявительница (жительница Самары 1990 года рождения) рассказала полицейским подробности нападения. Девушка объяснила, что около 22:30 она проходила между домами в Приволжском переулке. В руках она держала сотовый телефон, стоимость которого составляла более 30 000 рублей. Мобильное устройство привлекло внимание злоумышленника. Прохожий выхватил у нее из рук дорогостоящий гаджет и скрылся.Полицейским удалось выйти на след разыскиваемого. Из собранных материалов следовало, что к ограблению потерпевшей может быть причастен ранее задержанный по подозрению в совершении аналогичного преступления 25-летний житель Самарской области. Сравнив материалы, полицейские пришли к выводу, что в обоих случаях действовал один и тот же человек.В настоящее время установлено, что сотовый телефон 26-летней потерпевшей после похищения был перепродан. Сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия по установлению местонахождения мобильного устройства. По статье «Грабеж», возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: ГУ МВД Самарской области