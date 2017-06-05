Самарец, обвиняемый в преступлениях террористического характера, ответит перед судом

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, обвиняемого по статьям "Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности, а также руководство таким экстремистским сообществом", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет" и "Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признаку расы и национальности, совершенные публично".По версии следствия, в период с 2014 года по 2016 год обвиняемый путём уговоров и пропаганды вовлёк и объединил вокруг себя 12 граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Организация под руководством обвиняемого не была зарегистрирована на территории Российской Федерации в установленном законом порядке. Однако, имела высокую степень организованности, свое название - «Т.O.Y.S», и эмблему, которая согласно заключению лингвистической судебной экспертизы, выполнялась с использованием символов, относящихся к нацистской символике и содержит психолингвистические признаки принадлежности к социальной группе националистической, нацисткой субкультуры под обобщенным названием «скинхеды».В период существования организации «Т.O.Y.S» ее руководителем и участниками допускались факты экстремистской деятельности, а также было совершено несколько экстремистских преступлений и административных правонарушений. Участниками сообщества причинялись телесные повреждения гражданам, на социальных страницах в сети Интернет размещались нацистские символы.Кроме того, сам обвиняемый в 2015 году в социальной сети публиковал свои заявления, утверждения, а также информацию, направленные на призывы к осуществлению экстремистской деятельности.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу. сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

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