Самарец, обвиняемый в организации приготовления нескольких убийств, предстанет перед судом

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Третьим отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении Виктора Кальяна.По версии следствия, в ноябре 2017 года Кальян решил организовать убийство матери своей жены и мужа матери, с целью завладения их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами.С этой целью он обратился к ранее знакомому мужчине и предложил ему совершить убийство, пообещав за совершение преступления вознаграждение в 1 миллион рублей после того, как жена Кальяна вступит в права наследства.Мужчина согласился, но не решился убивать двоих человек, в связи с чем, было решено привлечь еще одного соисполнителя, который бы и совершил убийство тещи и тестя Кальяна, а этого киллера уже должен был убить указанный выше знакомый злоумышленника.Однако, получив от Кальяна орудие преступления – пистолет, он обратился в правоохранительные органы. И в роли исполнителя двойного убийства выступил уже сотрудник полиции, участвовавший в рамках оперативного эксперимента.Затем Кальян передал «исполнителям» преступления 25 тысяч рублей на бытовые и транспортные расходы для поездки в Анапу, где находились предполагаемые потерпевшие, а также передал фотографии и указал способ совершения убийства – инсценировка разбойного нападения. Однако задуманные преступления не были реализованы обвиняемым, по независящим от него обстоятельствам, поскольку в феврале 2018 года Кальян был задержан сотрудниками полиции.Кроме того, Кальян обвиняется в совершении мошенничества и нескольких краж автомобильных колес на общую сумму более 40 тысяч рублей, одну из которых он совершил по предварительной договоренности с Меньшиковым.Уголовное дело направлено в федеральный суд Самарского района для рассмотрения по существу.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области