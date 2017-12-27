Самарец, который выстрелил с балкона в голову полицейскому, отправится в колонию

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Установлено, что 23 сентября 2017 года пьяный С., находясь на балконе своей квартиры в доме по ул. Рыльской, беспричинно, из хулиганских побуждений, выстрелил из пневматической винтовки с оптическим прицелом в голову сотрудника полиции, прибывшего по сообщению о стрельбе в указанной квартире. Полицейский получил черепно-мозговую травму, включающую в себя сотрясение головного мозга и рану лобной области, повлекшую легкий вред здоровью.Подсудимый вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.