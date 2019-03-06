Самарец, чтобы не лишиться водительских прав, погасил долг по алиментам

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Судебными приставами Промышленного района Самары в отношении должника Ч. было возбуждено исполнительное производство за неуплату алиментов. В течение длительного времени мужчина уклонялся от исполнения своих родительских обязательств. Сумма его долга перед ребенком составила 260 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями был совершен выход по месту проживания должника. Работниками Службы мужчина был предупрежден, что об ограничении его в праве на управление транспортными средствами. Узнав о том, что не сможет сесть за руль, гражданин Ч., незамедлительно оплатил всю сумму задолженности. В этот же день мужчина предоставил подтверждающие оплату документы в отдел судебных приставов Промышленного района г. Самары, пообещав впредь не копить долг передребенком.Теперь гражданин Ч., если вновь не начнет накапливать задолженность, может безбоязнено садиться за руль своего автомобиля, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.