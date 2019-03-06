Самарец, чтобы не лишиться водительских прав, погасил долг по алиментам
6 марта 2019 16:24
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Судебными приставами Промышленного района Самары в отношении должника Ч. было возбуждено исполнительное производство за неуплату алиментов. В течение длительного времени мужчина уклонялся от исполнения своих родительских обязательств. Сумма его долга перед ребенком составила 260 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями был совершен выход по месту проживания должника. Работниками Службы мужчина был предупрежден, что об ограничении его в праве на управление транспортными средствами. Узнав о том, что не сможет сесть за руль, гражданин Ч., незамедлительно оплатил всю сумму задолженности. В этот же день мужчина предоставил подтверждающие оплату документы в отдел судебных приставов Промышленного района г. Самары, пообещав впредь не копить долг перед
ребенком.
Теперь гражданин Ч., если вновь не начнет накапливать задолженность, может безбоязнено садиться за руль своего автомобиля, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
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