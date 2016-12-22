Самарчанку ждет полгода исправительных работ за невыплаченный штраф

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Осужденная за попытку дать взятку должностному лицу и приговоренная к наказанию в виде выплаты штрафа в тридцатикратном размере, Гражданка К. была обязана выплатить в доход государства 90 тысяч рублей.На основании исполнительного документа в отделе судебных приставов Волжского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданки К. уголовного штрафа. Постановление было вручено должнице лично в руки.Гражданка К. обратилась в суд за рассрочкой. Ей предстояло ежемесячно в течение трех лет выплачивать в счет погашения уголовного штрафа по 2,5 тысячи рублей. Однако условия рассрочки были нарушены.В связи с этим судебные приставы-исполнители направили в суд представление о замене штрафа в отношение гражданки К. другим видом наказания. На судебное заседание самостоятельно должница не явилась и была доставлена принудительно. Наказание в виде уголовного штрафа было заменено исправительными работами сроком на 6 месяцев.