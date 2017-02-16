Самарчанке придется 60 часов отработать за неуплату алиментов троим детям

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С 2003 года трое несовершеннолетних детей гражданки Г. находятся на попечении ее бывшего супруга. Лишенную же родительских прав женщину суд обязал выплачивать алименты в размере ½ части от своего дохода, которая удерживалась из ее заработной платы. Однако в 2016 году женщина с работы уволилась по собственному желанию и выплаты осуществлять прекратила.В отделе судебных приставов Безенчукского района Самарской области в отношении гражданки Г. было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментной задолженности. На приеме у судебного пристава-исполнителя должница была предупреждена не только об обязанности своевременно сообщать об изменении места жительства и работы, но и об административной ответственности, которая грозит женщине в случае сокрытия этой информации.Ранее уже привлекаемая к уголовной ответственности за неуплату алиментов, должница все же попыталась скрыться от своих обязательств. В отношении сменившей место жительства гражданки Г. было возбуждено разыскное дело. Судебными приставами было установлено, что женщина проживает на территории соседнего поселка. Гражданка Г. была обнаружена в доме своего сожителя и доставлена в отдел.В отношении должницы судебными приставами-исполнителями назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ.