Самарчанка похитила из ломбарда, заложенные ей же золотые украшения

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Сотрудница так же описала приметы злоумышленницы. В ходе расследования выяснилось, что за несколько дней до инцидента она уже приходила в ломбард и сдала свои золотые украшения, получив за них деньги.Через несколько дней женщина пришла в ломбард повторно и поинтересовалась у продавца о судьбе сданного имущества. Работница организации показала аккуратно сложенные в пакет украшения, ранее принадлежавшие посетительнице. По стечению обстоятельств в этот момент зазвонил служебный телефон. Сотрудница взяла трубку, положив пакет с драгоценностями на стол. Этим воспользовалась злоумышленница - она схватила сверток с украшениями и убежала.Сотрудники полиции выяснили данные женщины – ранее не судимой и безработной жительницы Самары 1986 года рождения. В итоге женщина была задержана. Похищенные украшения были обнаружены в квартире одной из ее родственниц. В настоящее время они возвращены ломбарду.По статье «Грабеж», возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: www.lipetskmedia.ru