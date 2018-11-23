Самарчанка не смогла продать свой автомобиль из-за наложенного судебными приставами запрета
23 ноября 2018 14:22
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Женщина погасила долг в почти 100 тысяч рублей, чтобы снять ограничения. В Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по Самаре в отношении гражданки К. было возбуждено 59 исполнительных производств. Женщина, с пренебрежением относящаяся к вопросу об оплате штрафов ГИБДД, накопила долг свыше 40 тысяч рублей.
В рамках исполнительных производств судебные приставы-исполнители неоднократно осуществляли выход по месту жительства должницы, а также вызывали ее на прием в отдел, однако
гражданка К. встречи с работниками Службы всячески избегала. От погашения задолженности уклонялась.
Судебными приставами-исполнителями в отношении должницы были вынесены постановления об ограничении ее в праве выезда за пределы Российской Федерации и в праве пользования
специальным правом на управления транспортными средствами, а в отношении ее автомобиля был вынесен запрет на регистрационные действия. Также за несвоевременное погашение задолженности судебные приставы-исполнители вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора по всем 59 исполнительным производствам.
Долг по штрафам все же пришлось оплатить. Продажа авто, несостоявшаяся из-за наложенного судебными приставами запрета, заставила женщину полностью погасить имеющуюся задолженность, включая исполнительский сбор, в размере 99 тысяч рублей.
Все ограничения в отношения гражданки К. были сняты. Исполнительные производства были окончены фактическим исполнением.
Узнать о своих долгах, а также оплатить их, можно посредством «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП России по Самарской области по ссылке: http://r63.fssprus.ru/, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области
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