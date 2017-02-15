Самарчанка-алиментщица отправится на обязательные работы
15 февраля 2017 10:16
89
Гражданка Е., не выплачивающая алименты своей дочери, оставшейся на попечении отца, на протяжении нескольких месяцев накопила долг перед собственным ребенком в 35 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в отношении должницы был составлен административный протокол. Судом было вынесено постановление о назначении должнице наказания в виде 50 часов обязательных работ. Теперь ей придется потрудиться, занимаясь благоустройством родного района.
Если же гражданка Е. дальше продолжит уклоняться от своих родительских обязанностей, то ей грозит уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до одного года, сообщает сайт самарских приставов.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
15 февраля 2017 10:50
На мировую экс-супруги пошли только после вмешательства приставов. Закон
59
15 февраля 2017 10:16
Она накопила долг перед собственным ребенком в 35 тысяч рублей. Закон
86
14 февраля 2017 19:44
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком в 2 года. Закон
402
14 февраля 2017 17:02
Суд назначил Жураеву 17 лет лишения свободы, Распопову – 15 лет лишения свободы. Наказание осужденным постановлено отбывать в исправительной колонии строгого... Закон
214
14 февраля 2017 14:56
Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков прокомментировал изменения в законе о любительском рыболовстве. Закон
661
14 февраля 2017 12:58
Ей назначено 10 суток административного ареста. Закон
243
14 февраля 2017 12:01
Встречу организовали судебные приставы. Закон
135
Происшествия
15 февраля 2017 12:57
Пожар тушили 16 человек. Происшествия
39
15 февраля 2017 11:53
Устанавливают причину трагедии. Происшествия
103
15 февраля 2017 11:05
Вынесено 5 постановлений об административных правонарушениях. Происшествия
59
Криминал
15 февраля 2017 13:06
Похищенные гаджеты он сдал в ломбард. Криминал
16
15 февраля 2017 10:58
Сам он недавно вернулся из мест заключения. Криминал
68
15 февраля 2017 09:50
Подозреваемый - житель села Кошки. Криминал
80
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
1118
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
695
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4944
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1926
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2507
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1593
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1299
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2430
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2270
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11429
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9379
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5765
Мероприятия