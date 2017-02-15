Самарчанка-алиментщица отправится на обязательные работы

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Гражданка Е., не выплачивающая алименты своей дочери, оставшейся на попечении отца, на протяжении нескольких месяцев накопила долг перед собственным ребенком в 35 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в отношении должницы был составлен административный протокол. Судом было вынесено постановление о назначении должнице наказания в виде 50 часов обязательных работ. Теперь ей придется потрудиться, занимаясь благоустройством родного района.Если же гражданка Е. дальше продолжит уклоняться от своих родительских обязанностей, то ей грозит уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до одного года, сообщает сайт самарских приставов.