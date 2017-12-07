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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

СУ обращается к жителям Самарской области с просьбой оказать помощь в поисках насильника девушек

7 декабря 2017 16:39
323
По версии следствия, преступления совершались в подъездах домов или на улицах городов в различных регионах Российской Федерации.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации расследуется несколько уголовных дел, возбужденных по факту совершения преступлений сексуального характера в отношении 18-летних девушек. По версии следствия, преступления совершались в подъездах домов или на улицах городов в различных регионах Российской Федерации.

В настоящее время следствие располагает изображением потенциального подозреваемого, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения в подъезде дома, где было совершено преступление в отношении одной из потерпевших. Следственное управление просит внимательно просмотреть фотоизображение и оказать содействие органу следствия в установлении личности злоумышленника. Обращаться по телефонам: 8 (846) 339-12-47, 8-937-062-7007, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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Комментарии



Закон
7 декабря 2017  16:39
По версии следствия, преступления совершались в подъездах домов или на улицах городов в различных регионах Российской Федерации.
СУ обращается к жителям Самарской области с просьбой оказать помощь в поисках насильника девушек
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6 декабря 2017  20:11
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Указанное преступление относится к категории средней тяжести, наказание за которое предусматривается в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч... Закон
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 Власти напоминают - участие в несанкционированном митинге влечет административную ответственность.  Закон
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1 декабря 2017  17:48
А также он пообещал в дальнейшем единовременно передать еще 1 миллион рублей и ежемесячно передавать 5миллионов рублей за не проведение в отношении взяткодателя оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение совершаемых им и друг
Самарца задержали в кафе при передаче полицейскому взятки в 500 тысяч рублей
А также он пообещал в дальнейшем единовременно передать еще 1 миллион рублей и ежемесячно передавать 5миллионов рублей за не проведение в отношении взяткодателя... Закон
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7 декабря 2017  16:27
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Он был госпитализирован в больницу с травмами спины.  Происшествия
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7 декабря 2017  12:26
В Тольятти сотрудники полиции устанавливают пострадавших от действий мошенников Они входили в доверие к пенсионерам и похищали деньги из квартир.
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7 декабря 2017  10:50
У жителя Жигулевска нашли пакет с марихуаной Подозреваемый пояснил, что хранил запрещенное вещество в целях личного употребления.
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Подозреваемый пояснил, что хранил запрещенное вещество в целях личного употребления. Криминал
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7 декабря 2017  10:00
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