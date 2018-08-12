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СК завёл дело на буйного пассажира, который пытался проникнуть в кабину пилотов

12 августа 2018 16:10
192
Глава ведомства поручил своим сотрудникам тщательным образом разобраться в случившемся и дать принципиально жёсткую правовую оценку действиям авиадебошира.
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении буйного пассажира, который пытался проникнуть в кабину пилотов во время рейса Хабаровск — Красноярск, передает life.ru.

— Председатель СК России поручил подчинённым сотрудникам тщательным образом разобраться в случившемся и дать принципиально жёсткую правовую оценку действиям авиадебошира, — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Инцидент произошёл 9 августа во время подготовки воздушного судна к взлёту. 34-летний пассажир сначала поскандалил с одним из пассажиров, а когда члены экипажа попытались его успокоить, покрыл их матом и начал ломиться в кабину пилотов. 

Видео здесь.
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Комментарии



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