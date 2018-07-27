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СК закончил расследование уголовного дела о растрате в Роскомнадзоре

27 июля 2018 18:29
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Фигурантам предъявили обвинение в окончательной редакции.
Следственный комитет России закончил расследование уголовного дела о растрате в Роскомнадзоре, фигурантами которого являются пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, начальник правового управления ведомства Борис Едидин и советник гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александр Весельчаков, передает РБК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ампелонского Елену Вяткину.

«СК завершил расследование уголовного дела», — сказала она, добавив, что им предъявили обвинение в окончательной редакции. По словам Вяткиной, Весельчакову вменяется ущерб в 10 млн руб. Источник агентства в правоохранительных органах также сообщил, что Ампелонскому вменяется два эпизода растраты.

В конце июня адвокат Едидина Артур Большаков рассказал РБК, что СК сократил число эпизодов в обвинении всем троим обвиняемым. По его словам, Следственный комитет перепредъявил всем обвинения, уточнил суммы. В апреле обвиняемым также изменили статью обвинения — с мошенничества на растрату.

Об уголовном деле в отношении сотрудников Роскомнадзора стало известно в октябре 2017 года. Тогда же Чертановский суд Москвы поместил под домашний арест Ампелонского, Весельчакова и Едидина.


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Комментарии



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