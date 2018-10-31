СК рассказал о террористе, взорвавшем бомбу в здании ФСБ в Архангельске

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Отмечается, что молодой человек пронес в управление самодельное взрывное устройство. Он скончался от полученных ранений, также пострадали три сотрудника ФСБ.Территория у здания перекрыта, из управления всех эвакуировали. Специалисты определяют тип сработавшего взрывного устройства.О случившемся проинформировали Владимира Путина.СК возбудил уголовное тело по статьям о теракте и незаконном ношении боеприпасов. Расследованием займется центральный аппарат ведомства.Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подчеркнул, что в регионе предприняты все возможные меры безопасности.