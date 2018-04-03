СК провел обыски в Кемеровском управлении МЧС

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«Следователей интересуют крупные контракты, заключенные с поставщиками, в частности были изъяты документы, касающиеся поставок топлива», — рассказал источник.Глава управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов отказался от комментариев, сославшись на занятость.Источник «Интерфакса» сообщает, что следственные мероприятия в отношении регионального управления МЧС ведутся уже второй день.По делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» проходят семь человек. Арестованы управляющая ТЦ Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Георгий Соболев, руководитель компании-разработчика противопожарной системы для ТЦ «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, ответственный за установку системы сотрудник «Системного интегратора» Александр Никитин, сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова, глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта в Кемерово погибли 64 человека, включая 41 ребенка.