СК предъявил экс-губернатору Сахалина Хорошавину обвинение в получении еще 20 взяток

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По ее словам, в созданную Хорошавиным преступную группу входили также руководитель секретариата губернатора Вячеслав Горбачев, заместитель руководителя аппарата губернатора и бывший мэр Южно-Сахалинска Анатолий Макаров, вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин и гендиректор ОАО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Андрей Лобкин.​«По версии следствия, Хорошавин, являясь губернатором Сахалинской области, при участии названных должностных лиц, выполнявших под его руководством различные роли членов созданной им организованной группы, получил в 2014 году от 18 лиц взятки в размере от 2 млн до 10 млн руб. с каждого», — рассказала Петренко.Кроме того, следствие, по ее словам, выяснило, что Хорошавин, используя свое служебное положение, создал условия для получения взяток (в размере 3 млн​ и 10 млн руб.) еще от двух лиц, решивших баллотироваться в депутаты городской думы Южно-Сахалинска. По данным следствия, деньги были взяты «за оказание взяткодателям содействия в подготовке и ведении избирательных кампаний [...], отказ от противоправного воспрепятствования осуществлению законного права быть избранными, а также ведению ими экономической деятельности на территории Сахалинской области».130 томов новых материалов уголовного дела уже переданы Хорошавину, Лескину и Горбачеву для ознакомления, дела в отношении скрывшихся от следствия Лобкина и Макарова выделены в отдельное производство.Хорошавина задержали по подозрению в получении взяток в 2015 году. В феврале 2018 года его признали виновным и приговорили к 13 годам лишения свободы.Во время обыска у экс-губернатора была изъята крупная сумма в рублях и иностранной валюте, а также дорогие часы, телефоны и ювелирные украшения. Счета и имущество Хорошавина были арестованы, а затем по требованию прокуратуры переданы в государственную собственность. Общую стоимость изъятого у Хорошавина имущества генпрокурор России Юрий Чайка оценивал в 1,8 млрд руб.