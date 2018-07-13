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СК предложил добавить в Уголовный кодекс две новые статьи для врачей
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СК предложил добавить в Уголовный кодекс две новые статьи для врачей

13 июля 2018 22:12
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Применение которых позволит минимизировать ошибки при привлечении врачей к ответственности. В 2017 году СК возбудил против врачей почти 1800 уголовных дел.
Как передает РБК, Следственный комитет России совместно с союзом «Национальная медицинская палата» подготовил поправки о введении в Уголовный кодекс двух новых статей об ответственности за так называемые ятрогенные (то есть связанные с врачебными ошибками. — РБК) преступления. Сообщение размещено на сайте СКР.

«Предлагается введение новых статей в УК РФ: Статья 124.1 Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги). Статья 124.2 Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении. Еще одну статью, «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности» (ст. 235 УК РФ), предлагается изложить в новой редакции.

В настоящее время врачебные ошибки квалифицируются по таким статьям, как «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109), «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ст. 118), «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238) и «Халатность» (ст. 293), заявила представитель СК Светлана Петренко. Однако ни одна из них, по ее словам, не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности.

«Судебная практика также не имеет единообразия. Перед следователем постоянно возникает сложный выбор между несколькими нормами уголовного закона, которые соответствовали бы совершенному деянию и наступившим последствиям», — пояснила Петренко. Она добавила, что предложенные новации в законодательство сократят «ошибки правоприменения» и помогут защитить права и врачей, и пациентов.

Политической воли на декриминализацию врачебных ошибок пока нет, рассказал РБК источник в медицинских кругах, поэтому «Национальная медицинская палата» работала в тех рамках, которые ей обозначали, — изменение уголовного законодательства.

В самой «Национальной медицинской палате» РБК сообщили, что окончательный документ поправок еще не готов, поэтому пока палата не может представить его для публичного обсуждения. В союзе также уточнили, что, скорее всего, название новой статьи 124.2, которую они предлагают ввести, будет изменено.

Член Лиги защиты пациентов юрист Алексей Старченко предположил в беседе с РБК, что участившиеся жалобы самих пациентов и родственников пострадавших от действий врачей побудили СКР выделить отдельные медицинские составы преступлений.

«Выделение медицинского состава в кодексе подразумевает создание отдельной комиссии и проведение быстрых отработанных по тематике здравоохранения специальных расследований. Это ускорит процесс», — считает эксперт. Старченко уверен, что для пациентов выгоднее, чтобы уголовное судопроизводство было заменено административным, с «быстрым и своевременным» возмещением вреда пациенту.

«Уголовный процесс долгий и сложный, тут выплат можно ждать годами. Сами компенсации должны четко гарантироваться медицинской организацией, поскольку она допустила плохую работу своего врача. Поверьте, суммы возмещения в 15–20 млн руб. всех [сотрудников здравоохранения] отрезвят», — заключил Старченко.

РБК направил запрос в Минздрав.

По словам официально представителя СК, в 2017 году органами ведомства по жалобам на ошибки врачей и ненадлежащее оказание медицинской помощи было возбуждено 1791 уголовное дело (вдвое больше, чем годом ранее). В конце июня глава СК Александр Бастрыкин поручил создать специальную группу для расследования дел врачей, обвиняемых во вреде здоровью пациентов.

Одним из самых резонансных дел в отношении врачей стало дело врача-гематолога Елены Мисюриной. В 2013 году она провела забор костного мозга у пациента с несколькими сложными диагнозами. Вскоре после процедуры пациент скончался. По версии следствия, причиной смерти мужчины стала врачебная ошибка — Мисюрина могла проколоть сосуд иглой.

В январе 2018 года Мисюрину приговорили к двум годам колонии, суд признал ее виновной во врачебной ошибке, повлекшей смерть пациента. Это решение вызвало возмущение в медицинском сообществе и привело к общественной дискуссии об ответственности за ятрогенные преступления. В апреле Московский городской суд отменил приговор Мисюриной и вернул его в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений.


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