СК не обнаружил криминала в действиях начальников полковника Захарченко
26 декабря 2017 23:02
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«В его окружении Захарченко называли «Захар-хитрый». Он сам все планировал и организовывал», — сказала Петренко. Она отметила, что Захарченко редко ходил на работу и был мало контролируем.
Непосредственный начальник Захарченко по управлению «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Александр Тищенко был уволен из органов внутренних дел по итогам служебной проверки еще в сентябре 2016 года.
Позже министр внутренних дел Владимир Колокольцев рассказал, что в МВД руководители отвечают за проступки своих подчиненных. По его словам, пострадали, например, руководители Захарченко. «Они были уволены», — сказал Колокольцев, не уточнив имена и подробности произошедшего.
Дмитрий Захарченко работал в управлении «Т», которое занималось правонарушениями в топливно-энергетической сфере. 25 января стало известно о том, что это управление ликвидировано. По информации источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, это произошло в рамках проводимой в главке реорганизации. Так, вместо управления «Т» было создано управление «Р», каждый отдел которого начал борьбу с правонарушениями в определенных сферах (в частности, среди охваченных управлением сфер — добыча и транспортировка нефти и газа, горная промышленность и оборот драгметаллов). В новый коллектив, как уточнил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах, не должна была войти большая часть сотрудников, работавших непосредственно с Захарченко.
Захарченко был арестован 10 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн руб. Тогда он работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, где исполнял обязанности начальника управления «Т» (преступления в топливно-энергетической сфере). Ему также предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию.
В октябре 2017 года был наложен арест на квартиры в Москве, принадлежащие гражданской жене и дочери Захарченко. Дочь полковника, на которую были записаны несколько квартир, родилась в 2008 году.
1 декабря суд обратил в доход государства имущество семьи Захарченко.
Гражданский иск к Захарченко и его семье подала Генпрокуратура, стоимость их имущества она оценила более чем в 9 млрд руб.
Речь идет об 11 квартирах, 16 машино-местах и четырех автомобилях (два Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne), которые Захарченко, по версии следствия, купил на сомнительные средства. В казну также были обращены наличные в разной валюте на сумму свыше 8,5 млрд руб., которые изъяли при обысках у Захарченко и его близких в сентябре 2016 года, а также слиток золота весом 500 г.
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Комментарии
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26 декабря 2017 23:02
Захарченко был арестован 10 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн руб. Закон
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26 декабря 2017 17:53
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22 декабря 2017 18:56
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