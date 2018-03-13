СК не нашел коррупции в «Матросской Тишине» после скандала с VIP-камерами

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Данных «о какой-либо коррупционной составляющей» со стороны сотрудников изолятора добыть не удалось, говорится в постановлении ведомства. Документ об отказе в возбуждении уголовного дела РБК предоставил адвокат Роман Кандауров, представляющий интересы Дионисия Золотова. Именно Золотова, осужденного за мошенничество​, называли организатором ремонта в «Матросской тишине», где особые камеры в СИЗО оборудованы с элементами роскоши, а те, кто в них сидит, могут свободно пользоваться мобильными телефонами.По словам Кандаурова, во время проверки следователи изучали документы, на основании которых в камерах был организован ремонт, допросили сотрудников ФСИН и подследственных, проводивших его, а также тех, кто оплачивал стройматериалы для ремонта СИЗО. Кроме того, Золотов, по утверждению адвоката, подтвердил следователям, что «принимал участие в ремонте камер на основании ст. 27 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях» от 15 июля 1995 года. «В статье говорится о том, что подозреваемые и обвиняемые могут с их согласия быть привлечены к труду на территории СИЗО», — пояснил Кандауров. Он также сообщил, что Золотов сам написал заявление на имя руководства СИЗО и что представители СКР осмотрели помещения. «В камерах установили пластиковые окна, покрасили стены, заменили унитазы, поставили холодильники и телевизоры, — рассказал адвокат. — Речь не идет о роскоши, это обычный ремонт». По его словам, в надлежащее состояние привели спортзал, где установили новое спортивное оборудование.«Где мог быть криминал в том, что администрация СИЗО получила строительные материалы в качестве гуманитарной помощи для проведения ремонтных работ? В результате практически десять камер были готовы под ключ, десять камер находились в определенной стадии готовности и ремонт был приостановлен [в связи с проверкой]. Проверили: вся гуманитарная помощь передавалась абсолютно законным образом и другого быть не могло. Никаких денежных сумм [cсотрудникам СИЗО] не передавалось», — рассказал РБК второй адвокат Золотова, Иван Миронов.Ранее Миронов уже объяснял РБК, что ремонт в камерах «Матросской тишины» был организован за счет заключенных, а стройматериалы для него доставляли в СИЗО как гуманитарную помощь с разрешения администрации.После выхода статьи в «Московском комсомольце» начала проверку этой информации и прокуратура Москвы. Первым результатом стало увольнение замначальника «Матросской тишины». В середине января РБК также сообщал, что вслед за ним могут быть уволены еще несколько сотрудников СИЗО.