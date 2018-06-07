СК исключил из списка вещдоков по делу полковника МВД Захарченко деньги и золотые слитки, которые были изъяты в двух квартирах
7 июня 2018 17:30
Исключение денег из списка вещественных доказательств подтвердил РБК адвокат Захарченко Александр Горбатенко. По его словам, он увидел это постановление во время изучения материалов дела.
В декабре 2017 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России, согласно которому наличные денежные средства и имущество самого Захарченко, а также его близких были обращены в доход государства. Помимо денег и золота были конфискованы 11 квартир, 16 машино-мест и четыре автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne), которые Захарченко, по версии правоохранительных органов, купил на сомнительные доходы для себя и своей семьи.
Деньги должны были зачислить на счет управления Федерального казначейства по Москве, золотой слиток — передать в Гохран, квартиры и автомобили — передать управлению Росимущества по Москве.
31 мая РБК со ссылкой на источники сообщил о начале проверки Главным следственным управлением по расследованию особо важных дел СК России исчезновения части денег (€3 млн), изъятых у Захарченко. В Сбербанке 44 коробки с наличными пересчитывали с 27 апреля по 2 мая и в процессе обнаружили расхождение в сумме наличных.
Источник РБК отмечал, что деньги помещались сначала в институт ФСБ для проведения генетической экспертизы, а затем их «сразу направили в Казначейство». «После обращения в госсобственность они должны были остаться в Казначействе и попасть в федеральный бюджет. Зачем их могли везти в Сбербанк, я с трудом могу представить», — говорил собеседник.
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